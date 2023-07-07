Кассетные снаряды передаются Киеву, поскольку у ВСУ и США кончаются обычные – Байден

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Решение отправить на Украину кассетные боеприпасы было принято из-за того, что и у Киева, и у Вашингтона заканчивались обычные снаряды. С таким заявлением выступил американский президент Джо Байден в интервью CNN.

По его словам, передача кассетных боеприпасов ВСУ не станет постоянной мерой, только на время переходного периода, пока в США не произведут больше боеприпасов калибра 155 миллиметров.

Байден также признался, что подобное решение было для него непростым.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон передаст украинской армии кассетные боеприпасы. По его словам, Киев в письменном виде гарантировал, что будет снижать угрозы при применении таких снарядов.

Вместе с этим Салливан признал, что передача кассетных снарядов несет риски для мирного населения. В этой связи Белый дом долгое время откладывал решение по этому вопросу.

США поставят Украине партию кассетных боеприпасов