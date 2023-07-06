Небензя допустил рост эскалации на фоне сообщений о поставках США кассетных боеприпасов

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Возможное решение американской стороны поставить Украине кассетные боеприпасы приведет к очередной эскалации. Таким мнением поделился постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Между тем заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс сообщил, что администрация США активно рассматривает вопрос о поставке Киеву кассетных боеприпасов. Однако объявлений по этой теме пока нет, добавил он.

Как выяснил Reuters, Белый дом может объявить об очередном пакете военной помощи Украине уже в пятницу, 7 июля. По данным СМИ, ожидается, что в него включат кассетные боеприпасы.

О том, что Вашингтон в скором времени передаст украинской армии боеприпасы такого вида, стало известно 6 июля. Информацию о новых поставках предоставил СМИ представитель Белого дома.

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