США выделят почти полмиллиона долларов на выявление недостатков экономики Украины

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Соединенные Штаты выделят 437 тысяч долларов на анализ экономической ситуации на Украине, чтобы выявить ее недостатки. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

В ведомстве также заявили, что страновая программа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) будет поддерживать украинскую программу реформ, восстановления и реконструкции.

Госдеп напомнил, что на сегодняшний день Вашингтон оказал Киеву бюджетную помощь уже на 19,25 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 2,1 миллиарда долларов. По информации Пентагона, в новый пакет включат дополнительные средства ПВО и боеприпасы.

До этого американский президент Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты продолжат оказывать всевозможную помощь Украине, невзирая на разрушение Каховской ГЭС.

США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов – СМИ