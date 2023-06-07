Байден заявил, что США продолжат помогать Украине, несмотря на ситуацию с Каховской ГЭС

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Американский президент Джо Байден, комментируя ситуацию с разрушением дамбы на Каховской ГЭС, заявил, что США собираются продолжать оказывать помощь Украине.

"Мы не уйдем. Мы собираемся оказать помощь Украине", – приводит слова главы Белого дома РИА Новости.

Вооруженные силы Украины разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявлял, что на территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия возлагает всю ответственность за трагедию вокруг разрушения Каховской ГЭС на Украину и спонсирующие ее западные страны.

Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс, в свою очередь, заявил, что всемирная организация готова оказать необходимое содействие пострадавшим в зоне разрушения Каховской ГЭС.

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