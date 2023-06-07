В ООН заявили о готовности оказать содействие пострадавшим в зоне разрушения Каховской ГЭС

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Организация Объединенных Наций готова оказать необходимое содействие пострадавшим в зоне разрушения Каховской ГЭС, однако это будет непросто. С таким заявлением выступил заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс, пишет РИА Новости.

Он добавил, что ООН крайне озабочена положением людей в поврежденных территориях и готова в любой момент направить туда представителей гуманитарных миссий.

Гриффитс также заявил, что разрушение ГЭС будет иметь тяжелые долгосрочные последствия для обеих сторон конфликта на Украине, поскольку резервуар, который образует дамба, представляет собой критический источник воды для миллионов людей.

Украинские войска разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Отмечалось, что на территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек.

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал генсека Всемирной организации осудить террористические действия украинских властей и дать им соответствующую оценку.

Он также добавил, что Россия возлагает всю ответственность за трагедию вокруг разрушения Каховской ГЭС на Украину и спонсирующие ее западные страны.

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