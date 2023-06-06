Город Алешки оказался почти полностью затоплен после разрушения Каховской ГЭС

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Город Алешки оказался практически полностью затоплен в результате разрушения на Каховской ГЭС. О ситуации в населенном пункте рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью. А с другой стороны крупные лесные пожары после артобстрелов нацистов. Эвакуация людей из затопленных Алешек возможна только на спецтехнике", – говорится в его публикации в телеграм-канале.

Алексеенко сообщил, что для проведения спасательной операции в Алешки были направлены грузовики "Уралы" и "КамАЗы", которые отличаются высокой проходимостью. Кроме того, из Крыма должны доставить спасательные плавсредства МЧС. Однако, как отметил глава областного правительства, ситуацию осложняют неполадки со связью.

По его словам, для эвакуации местных жителей собрали свыше 100 автобусов. Для их размещения готовится пять тысяч мест в других населенных пунктах. Алексеенко не исключил того, что могут быть открыты дополнительные пункты временного пребывания, если возникнет такая необходимость.

Украинские войска разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Отмечалось, что на территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек.

Леонтьев заявлял, что вода, поднявшаяся после разрушения плотины, опустится до стандартного уровня в течение 72 часов.Также власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа, местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня.

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