Вода после разрушения плотины Каховской ГЭС опустится в течение 72 часов

Фото: Экстренные службы Херсонской области/ТАСС

Вода, поднявшаяся после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, опустится до обычного уровня в течение 72 часов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева.

"По прогнозам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня, но нам надо пережить эти 72 часа", – отметил он.

В ночь на 6 июня украинская армия подорвала плотину Каховской ГЭС на Днепре. Леонтьев назвал удары по станции терактом.

Позже в администрации Новокаховского округа сообщили, что угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала после подрыва нет. Подтопления заметили на территориях дачных поселков Цюрупинск и Голая Пристань. Ранее проживающие там люди уже покинули дома.

Всего, по оценкам местных властей, в зоне подтопления могут находиться около 14 населенных пунктов, в которых проживают порядка 22 тысяч жителей. В их перечень входят Песчановка, Алеши, Солонцы, Коханы, Белогрудовое и другие. Сообщается, что в регион отправили три группы спасателей МЧС России.

Леонтьев отметил, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен. Ее предстоит отстраивать заново после победы России.

Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки