Порядка 22 тысяч человек могут находиться в зоне подтопления ниже Каховской ГЭС

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

В зоне подтопления ниже Каховской ГЭС могут находиться около 14 населенных пунктов, в которых проживают порядка 22 тысяч жителей. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Как пояснил Алексеенко, в перечне населенных пунктов числятся Песчановка, Алеши, Солонцы, Коханы, Белогрудовое и другие. В Новую Каховку, Голую Пристань и Алеши направили три оперативные группы спасателей.

"Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек", – цитирует его РИА Новости.

На случай эвакуации главы муниципальных образований проинформировали местных жителей о действиях. Для транспортировки людей подготовили автобусы, а для их временного пребывания – пункты размещения.

В ночь на 6 июня украинская армия подорвала плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава Новой Каховки Владимир Ленонтьев назвал удары по станции терактом.

По информации Леонтьева, обстрел станции привел к разрушению ее верхней части и задвижек, из-за чего вода стала неконтролируемо сбрасываться по течению. Дамба водохранилища при этом не пострадала.

Позже в администрации Новокаховского округа сообщили, что угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала после подрыва нет. Подтопления заметили на территориях дачных поселков Цюрупинск и Голая Пристань. Ранее проживающие там люди уже покинули дома.



Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки