Критической опасности для ЗАЭС разрушение задвижек Каховской ГЭС пока не несет – Рогов

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Критической опасности для Запорожской АЭС разрушение задвижек Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) пока не представляет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

Тем не менее, добавил он, эту ситуацию необходимо решать в срочном порядке, поскольку в среднесрочной и долгосрочной перспективе эта проблема может коснуться безопасности АЭС и должного обеспечения необходимыми объемами станции.

Рогов также заявил, что подрыва на гидроэлектростанции не было.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что во время обстрела была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, при этом сама дамба водохранилища не разрушена.

В результате были разрушены задвижки станции, и вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. По словам Леонтьева, уровень воды после разрушения задвижек ГЭС поднялся на 2,5 метра ниже по течению, все службы находятся на месте происшествия.