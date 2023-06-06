Плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за повреждений, идет затопление территорий – СМИ

Фото: телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области разрушилась из-за прошлых повреждений, происходит затопление территорий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.

По словам собеседника агентства, в ночь на 6 июня в районе ГЭС не было каких-либо ударов. Одна из опор плотины рухнула, в результате чего пошло затопление. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг распространяющуюся в некоторых изданиях информацию о подрыве Каховской ГЭС в результате удара украинских войск.

Он добавил, что в данный момент в городе тихо и спокойно.