В Калининграде опровергли сообщение о взрыве на железнодорожных путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Информация о взрыве на железнодорожных путях в Калининграде является недостоверной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы правительства региона Дмитрия Лыскова.

Отмечается, что в 12:32 операторы экстренных служб получили сообщение от жителей о взрыве на железнодорожных путях на проспекте Победы, доме 205.

"По прибытии группы следов и признаков взрыва не обнаружено. Повреждений не зафиксировано. Сообщение считаем фейком", – уточнил глава пресс-службы правительства Калининградской области.

До этого движение транспорта на автодороге М-3 "Украина" в Калужской области перекрыли в результате падения двух беспилотников. Сообщалось, что пока неизвестно время открытия движения. На месте происшествия ведутся оперативно-технические мероприятия.

О падении беспилотников сообщил глава региона Владислав Шапша утром 5 июня. Он уточнил, что детонации не произошло. Территория их падения оцеплена, добавил губернатор.

2 июня в лесу в Калужской области также упал беспилотник. По словам Шапши, на месте падения вспыхнул пожар, пострадавших не выявили.

Взрыв произошел на нефтяном месторождении в Нижневартовске