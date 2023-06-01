Глава Калужской области заявил о падении неопознанного объекта в одном из районов

Фото: телеграм-канал "Владислав Шапша"

В Дзержинском районе Калужской области упал неопознанный объект, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Объект упал в 10:11 в поле около поселка Товарково. В результате произошел взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы.

Никто из населения не пострадал. Объекты экономики и жилые дома также не повреждены.

Ранее взрыв произошел в районе административного здания нефтепровода недалеко от деревни Литвиново Невельского района в Псковской области. По предварительным данным, объект атаковали два беспилотника. Губернатор региона Михаил Ведерников уточнил, что пострадавшие отсутствуют.

До этого два беспилотника упали в Краснодаре. В результате случившегося были повреждены здания, но жизнеобеспечивающая инфраструктура осталась цела. Глава региона региона Вениамин Кондратьев отметил, что пострадавших нет.

