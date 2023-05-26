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Беспилотник сбросил взрывное устройство в поселке Октябрьский Белгородского района
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Взрывное устройство было сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района вечером 25 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал. В одном из административных зданий поселка были выбиты окна, а также посечены фасад и кровля.
В данный момент на месте работают все оперативные службы, отметил Гладков.
Ранее сообщалось, что система ПВО сработала в Белгородской области. Как уточнил Вячеслав Гладков, российские войска сбили беспилотник на подлете к Белгороду.
До этого в районе села Калинино в Белгородской области, которое находится в нескольких десятках километров от границы, обнаружили авиабомбу ФАБ-500.
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