Беспилотник сбросил взрывное устройство в поселке Октябрьский Белгородского района

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Взрывное устройство было сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района вечером 25 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал. В одном из административных зданий поселка были выбиты окна, а также посечены фасад и кровля.

В данный момент на месте работают все оперативные службы, отметил Гладков.

Ранее сообщалось, что система ПВО сработала в Белгородской области. Как уточнил Вячеслав Гладков, российские войска сбили беспилотник на подлете к Белгороду.

До этого в районе села Калинино в Белгородской области, которое находится в нескольких десятках километров от границы, обнаружили авиабомбу ФАБ-500.