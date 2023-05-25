В районе села Калинино Белгородской области нашли авиабомбу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В районе села Калинино Яковлевского района Белгородской области, которое находится в нескольких десятках километров от границы, нашли авиабомбу ФАБ-500, сообщает Life.ru.

По информации издания, снаряд обнаружили накануне вечером. Территорию сразу же оцепили. В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также нет.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. В результате обстрела никто не пострадал.

До этого беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию в Суджанском районе Курской области. В результате оказались обесточеными села Плехово, Гуево и Горналь.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.