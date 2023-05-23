Беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию в Курской области

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Беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию в Суджанском районе Курской области, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. В результате оказались обесточеными села Плехово, Гуево и Горналь. В настоящее время ремонтные бригады приступили к восстановительным работам. Никто из жителей не пострадал", – уточнил Старовойт.

Ранее сообщалось, что под обстрелом ВСУ оказалось село Гордеевка в Курской области. Как сообщил Старовойт, около 400 человек остались без света. По словам главы региона, взрыв повредил грузовой автомобиль и экскаватор, которые проводили работы по укреплению границы.

До этого ВСУ с помощью минометов атаковали село Хоромное Климовского района Брянской области. В результате попадания произошло возгорание частного дома и хозяйственной постройки.