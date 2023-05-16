Система ПВО РФ сбила украинский беспилотник в Клинцах в Брянской области

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Силы противовоздушной обороны России сбили беспилотник ВСУ в Клинцах в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Сегодня системой ПВО Вооруженных сил РФ в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолетного типа", – написал он.

Богомаз уточнил, что в результате налета был поврежден балкон жилого дома, при этом никто не пострадал. На месте происшествия уже работают оперативные службы, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области. Тогда в результате сброса боеприпаса была повреждена крыша здания, обошлось без пострадавших.

До этого силы противовоздушной обороны РФ сбили беспилотный летательный аппарат на западе Крыма. Обошлось без пострадавших и повреждений.

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