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Происшествия

Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Украинский беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародуб Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания. На месте работают оперативные службы", – написал глава области в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о том, что вертолет воспламенился и разбился в Брянской области. Предварительной причиной его падения является пожар двигателя. Также сообщалось, что люди, находившиеся на борту, скончались.

В экстренных службах добавили, что сейчас принадлежность вертолета устанавливается.

Позже Александр Богомаз заявил, что один человек оказался пострадавшим в результате падения вертолета в городе Клинцы Брянской области. Женщину доставили в больницу.

Женщина пострадала при крушении вертолета в Брянской области

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