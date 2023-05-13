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Вертолет Робинсон-66 совершил жесткую посадку в Тверской области. В результате инцидента пострадавшие отсутствуют, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

"В 16:43 13 мая поступила информация о том что, в Тверской области в районе населенного пункта Селихово совершил жесткую посадку вертолет Робинсон-66", – уточняет ведомство.

Согласно информации, на место случившегося прибыли 11 человек, четыре единицы техники, включая пять человек и две единицы техники от МЧС РФ.

До этого вертолет воспламенился и разбился в Брянской области. Предварительной причиной его падения является пожар двигателя. Также сообщалось, что люди, находившиеся на борту, скончались.

В экстренных службах добавили, что сейчас принадлежность вертолета устанавливается, данные о пострадавших уточняются.

Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что один человек оказался пострадавшим в результате падения вертолета в городе Клинцы Брянской области. Женщину доставили в больницу.

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