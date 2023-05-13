Вертолет загорелся и разбился в Брянской области

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Вертолет воспламенился и разбился в Брянской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя", – говорится в сообщении.

В экстренных службах добавили, что сейчас принадлежность вертолета устанавливается, данные о пострадавших уточняются.

На метре крушения вспыхнул пожар. Специалисты провели работы по ликвидации возгорания в Клинцовском районе, огонь оперативно потушили. Между тем в оперативных службах подтвердили, что специлисты нашли обломки упавшего вертолета.

Кроме того, стало известно, что люди, находившиеся на борту, скончались.

Ранее сообщалось, что военный вертолет Ми-28 рухнул в Крыму. В результате этого оба летчика погибли. Причиной крушения вертолета стал отказ техники, заявили в российском военном ведомстве.