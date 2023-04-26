Пилотов упавшего в Мурманской области МиГ-31 госпитализировали в тяжелом состоянии – СМИ

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Состояние пилотов истребителя МиГ-31, потерпевшего крушение в Мурманской области, оценивается как тяжелое. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медслужбы.

"Пилоты самолета переданы скорой помощи для госпитализации, их состояние оценивается как тяжелое", – сообщили медики.

Военный самолет потерпел крушение 26 апреля. Сообщалось, что истребитель упал в озеро в результате возгорания одного из двигателей.

Уточнялось, что МиГ-31 упал в 10 километрах от города Мончегорска в районе острова Риж-Губа. На место случившегося направились оперативные службы.

В министерстве обороны РФ рассказали, что авария произошла при выполнении планового учебного полета. По информации ведомства, оба летчика катапультировались. В Минобороны заверили, что угрозы их жизни нет.

