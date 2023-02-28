Вертолет разбился в трех километрах от аэропорта Мурманска

Фото: МЧС России

В трех километрах от аэропорта Мурманска разбился вертолет, сообщает ТАСС. В результате пострадали четыре человека.

В экстренных службах агентству рассказали, что летательный аппарат потерпел крушение при заходе на посадку. Всего на его борту было восемь человек.

По предварительным данным, вертолет выполнял гражданский рейс. На место происшествия выехали следователи.

На прошлой неделе самолет Минобороны РФ упал в Валуйском районе Белгородской области. Пилот самолета Су-25 скончался.

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