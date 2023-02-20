ВСУ обстреляли еще одно село Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Вознесеновку в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Еще одно село в Шебекинском округе попало под обстрел ВСУ. По предварительной информации, в Вознесеновке пострадавших нет", – сообщил глава региона.

Обстрел привел к повреждениям частных домов и территорий нескольких предприятий. Местных жителей эвакуируют на безопасное расстояние.

Ремонтные бригады планируют приступить к восстановлению поврежденных участков после завершения обстрела.

До этого Гладков сообщил, что под обстрел украинской армии попала Новая Таволжанка. В результате ЧП погибла женщина. Среди пострадавших был мужчина, которого госпитализировали для оказания дальнейшей медпомощи.



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