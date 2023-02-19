Жертвой обстрела ВСУ села в Белгородской области стала 12-летняя девочка

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Жертвой обстрела Вооруженными силами Украины села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области стала 12-летняя девочка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Установили личность погибшей девочки – Василиса. 12 лет. В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной", – написал губернатор.

По словам Гладкова, девять выпущенных артиллерийских снарядов повредили три частных дома, а тажке хозпостройку и автомобиль.

Отмечается, что губернатор посетил место трагедии.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадала женщина.

Кроме того, обстрел украинской армии привел к повреждению линии электропередачи: в городе частично отсутствует свет.



Гладков заявил, что с начала СВО жертвами обстрелов в Белгороде стали 25 мирных жителей

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