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Жертвой обстрела ВСУ села в Белгородской области стала 12-летняя девочка
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Жертвой обстрела Вооруженными силами Украины села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области стала 12-летняя девочка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"Установили личность погибшей девочки – Василиса. 12 лет. В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной", – написал губернатор.
По словам Гладкова, девять выпущенных артиллерийских снарядов повредили три частных дома, а тажке хозпостройку и автомобиль.
Отмечается, что губернатор посетил место трагедии.
Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадала женщина.
Кроме того, обстрел украинской армии привел к повреждению линии электропередачи: в городе частично отсутствует свет.
Гладков заявил, что с начала СВО жертвами обстрелов в Белгороде стали 25 мирных жителей
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