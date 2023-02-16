Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Устинка со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Устинка Белгородского района попало под обстрел со стороны Украины. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате никто не пострадал.

"Снарядами посекло окна, фасады и заборы в четырех частных домовладениях. Также есть повреждения линии электропередачи и газопровода", – говорится в сообщении.

Он уточнил, что оперативные службы выехали на место для устранения последствий.

Ранее Гладков рассказал, что ВСУ атаковали село Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате пострадал один человек.

Губернатор уточнил, что мужчина получил легкую контузию. По его словам, бригада скорой помощи оказала пострадавшему помощь на месте, от госпитализации он отказался.



Гладков заявил, что с начала СВО жертвами обстрелов в Белгороде стали 25 мирных жителей

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