Глава Белгородской области заявил, что в результате обстрела ВСУ пострадал мужчина

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинская сторона атаковала село Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате обстрела травмы получил один человек, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Есть пострадавший: мужчина с легкой контузией. Бригадой скорой медпомощь была оказана на месте. От госпитализации отказался", – написал он в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что после атаки повреждения получили одно частное домовладение и склад сельхозпредприятия. Губернатор заявил, что оперативные службы продолжают обход территории.

Ранее Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли село Красное в Шебекинском городском округе. В результате атаки частично пострадала территория школы – сильно был посечен фасад и выбиты окна. По словам губернатора, учебный процесс проходит в дистанционном формате.

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