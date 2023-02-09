ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские военные обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Опять обстрел Шебекинского округа. Есть прилеты в хутор Балки", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал. Повреждения получила летняя кухня одного из частных домов. В настоящее время на месте обстрела работают оперативные службы.

Ранее в четверг система ПВО сбила три украинские ракеты в Грайворонском округе Белгородской области. В результате никто не пострадал, повреждений постройкам также нанесено не было.

4 февраля 2023 года в Белгородской области бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности.



В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!