08:12Происшествия
Один человек погиб после обстрела ВСУ в ЛНР
Фото: телеграм-канал "Представительство ЛНР в СЦКК/LRP in JCCC"
За минувшие 24 часа украинская сторона дважды обстреляла территорию ЛНР, после атаки скончался мирный житель. Об этом сообщает телеграм-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
После атаки один из мирных жителей также получил травмы. ВСУ использовали американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, а также артиллерию образца НАТО.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Писаревка и Новодружеск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета) и артиллерийского орудия калибра 155 миллиметров (два снаряда)", – говорится в сообщении.
Кроме того, после атаки зафиксировали разрушение жилого дома. В Писаревке после обстрела повреждения получили 10 зданий.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинские БПЛА атаковали ночью Стародубский округ. Система ПВО РФ отразила нападение. Атака была произведена с использованием девяти беспилотных аппаратов, пострадавших среди жителей нет.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!