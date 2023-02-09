Один человек погиб после обстрела ВСУ в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Представительство ЛНР в СЦКК/LRP in JCCC"

За минувшие 24 часа украинская сторона дважды обстреляла территорию ЛНР, после атаки скончался мирный житель. Об этом сообщает телеграм-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

После атаки один из мирных жителей также получил травмы. ВСУ использовали американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, а также артиллерию образца НАТО.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Писаревка и Новодружеск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета) и артиллерийского орудия калибра 155 миллиметров (два снаряда)", – говорится в сообщении.

Кроме того, после атаки зафиксировали разрушение жилого дома. В Писаревке после обстрела повреждения получили 10 зданий.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинские БПЛА атаковали ночью Стародубский округ. Система ПВО РФ отразила нападение. Атака была произведена с использованием девяти беспилотных аппаратов, пострадавших среди жителей нет.

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