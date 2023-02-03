ПВО отразила ракетный удар ВСУ в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Утром 3 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа в Брянской области. Российская система ПВО отразила атаку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Всего было сбито четыре ракеты. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений также нет. На месте работают оперативные службы, добавил глава области.

31 января ВСУ дважды за день обстреляли Брянскую область. Сначала украинские солдаты нанесли удар из минометов по селу Ломаковка в Брянской области. Некоторое время спустя под обстрел ВСУ попал Новозыбковский городской округ. В результате обоих инцидентов никто не пострадал.

В тот же день российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородским районом и Шебекинским округом, было сбито два снаряда. Предварительно, в результате случившегося также никто не пострадал.

Российские ПВО сбили девять беспилотных летательных аппаратов в ЛНР и ДНР 31 января

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