Российские войска сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины", – заявили в ведомстве.

Министерство обороны России подтвердило также уничтожение двух беспилотных летательных аппаратов у населенных пунктов Коломыйчиха и Кременная Луганской Народной Республики. Были сбиты четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган" – у Константиновки, Никольского, Благовещенки в ДНР и Трудолюбимовки в Запорожской области.

Отдельно в оборонном ведомстве сообщили о перехвате двух противорадиолокационных ракет производства HARM в Херсонской области. Артиллерия РФ поразила 73 артиллерийских подразделения ВСУ, а также живую силу и военную технику в 138 районах.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований вооружением, техникой, вещевым имуществом и продовольствием. Проект соответствующего приказа опубликовали на официальном портале правовой информации.



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