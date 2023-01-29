Южная группировка ВС РФ ликвидировала до 90 бойцов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Южная группировка Вооруженных сил РФ ликвидировала на донецком направлении склад боеприпасов возле Краматорска, а также до 90 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве также рассказали, что российская сторона уничтожила 28 единиц техники. В их числе – гаубицы M777 и M109 Paladin и контрбатарейная РЛС AN/TPQ-50 США.

По данным военного министерства, бойцы ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении.

"В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ", – говорится в сообщении.

Ранее поступала информация, что украинская сторона атаковала из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по железнодорожной станции Иловайска, расположенного в ДНР. В общей сложности было выпущено семь ракет.

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