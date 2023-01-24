В Белгородской области с начала обстрелов ВСУ погибли 25 мирных жителей

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В Белгородской области за время обстрелов со стороны Украины погибли 25 мирных жителей, рассказал глава региона Вячеслав Гладков на встрече с Владимиром Путиным.

"Украина, противник, обстреливает мирные населенные пункты. У нас 25 человек погибли и 96 человек ранено", – передает ТАСС его слова.

Губернатор подчеркнул, что родным погибших и пострадавших в результате обстрелов оказывают финансовую помощь в таком же размере, как и военнослужащим в зоне боевых действий. Местные власти выплачивают из бюджета:

500 тысяч рублей в случае ранения средней и тяжелой тяжести;

три миллиона рублей в случае гибели.

Ранее в результате обстрела села в Валуйском городском округе под Белгородом пострадал один человек. В частных домах в результате инцидента были выбиты окна. Помимо этого, повреждения получил один автомобиль.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области

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