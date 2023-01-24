Путин предложил главе Белгородской области обсудить безопасность в регионе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, на которой предложил обсудить вопросы безопасности в регионе.

Также политики затронули вопросы работы Оперативного штаба и оказания помощи местным жителям. По словам президента, Белгородская область показывает хорошие результаты в развитии, однако есть темы, на которые необходимо обратить внимание.

Путин также выразил слова благодарности Гладкову за стабильную, ритмичную и эффективную работу в непростых условиях.

Ранее Гладков сообщил, что Белгородская область формирует засечную черту на границе с Украиной с апреля из-за напряженной обстановки и многочисленных обстрелов. По его словам, регион готовится "к различным вариантам" и активно укрепляет свои рубежи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области

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