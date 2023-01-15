19:27Происшествия
ВСУ вновь обстреляли Шебекино в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Город Шебекино в Белгородской области в очередной раз подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попало Шебекино. Снарядами повреждены торговые ряды на рынке", – написал он в своем телеграм-канале.
При этом, по словам чиновника, в результате инцидента никто не пострадал. На место были вызваны оперативные службы.
Ранее Гладков сообщал, что в Шебекине в результате регулярных обстрелов ВСУ разрушены оказались 409 жилых помещений. Тем не менее почти половину из них уже восстановили.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!