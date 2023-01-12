Более 400 жилых помещений разрушены в Шебекине под Белгородом из-за обстрелов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В городе Шебекине Белгородской области разрушено 409 жилых помещений в результате постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор посетил Шебекино, ознакомившись с ходом восстановительных работ.

"На сегодняшний день разрушения различной степени зафиксированы в 409 жилых помещениях. В 40% случаев все полностью восстановлено. У собственников жилья взяты расписки, что претензий к качеству нет. Но объем восстановительных работ еще очень большой", – заявил Гладков.

По его словам, только последний удар привел к разрушению 54 жилых помещений. Гладков отметил, что средства на восстановление поврежденных домов выделены из резервного фонда области.

Ранее два человека пострадали в результате обстрела Шебекина со стороны Украины. По словам Гладкова, на месте ЧП работали оперативные службы.

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В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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