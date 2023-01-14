Украинскую "Точку-У" сбили над Брянской областью – губернатор

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинскую ракету "Точка-У" сбили российские ПВО над Клинцовским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня <...> отразили ракетную атаку украинских националистов. В результате над Клинцовским районом была сбита ракета "Точка-У", – написал он в своем телеграм-канале.

Чиновник подчеркнул, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в городе Шебекине в результате регулярных обстрелов ВСУ разрушены оказались 409 жилых помещений. Тем не менее почти половину из них уже восстановили.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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