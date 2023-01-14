Западные наемники, обучая ВСУ, стреляли по жилым кварталам – житель села Опытное

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Житель села Опытное Донецкой Народной Республики Александр Щербин рассказал, что наемники из НАТО пристреливали украинских боевиков по жилым кварталам поселка, обучая их использованию западной техники. Об этом сообщает РИА Новости.

"Они, так сказать, на нас испытывали ее. Прямо у нашего дома саушка (самоходная артиллерийская установка – ред.) подъезжала, стреляла по Иванграду, мирным домам. Все жильцы Опытного это видели. А вечером уже с Иванграда по нам обстрелы шли. Чисто между собой перестрелку вели", – рассказал он.

Щербин заявил, что украинцев обучали западные наемники, среди которых были американцы, поляки, англичане и итальянцы, причем в поселке Опытное их было даже больше, чем украинцев. По словам жителя района, наемники проводили обучение, используя в том числе дроны, прямо на территории поселка. Он заявил, что видел в населенном пункте четыре артиллерийские установки.

Сейчас Щербин эвакуирован в город Шахтерск.

Ранее житель освобожденного Соледара рассказал о первых часах после захода в город российских военных. По его словам, после проверки, российские силы угостили его с женой едой и чаем.

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