МО РФ признало заслуги ЧВК "Вагнер" при освобождении Соледара

Фото: телеграм-канал SHOT

Министерство обороны РФ признало заслуги ЧВК "Вагнер" при освобождении Соледара, сообщает МО РФ.

"Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", – отметили в сообщении.

По сообщению Минобороны, наступательные действия завершились разгромом Вооруженных сил Украины и овладением Соледаром. Был решен комплекс боевых задач, в который входит блокирование Соледара с севера и юга, изоляция района боевых действий и блокировка переброски противником резервов. Кроме этого, российские военные пресекли выход подразделений ВСУ из города.

Ранее житель освобожденного российскими войсками Соледара в Донецкой Народной Республике Андрей Шистка рассказал о первых часах после того, как в город вошли российские военные. Шистка рассказал, что сначала военные проверили его вместе с женой. А после проверки им предложили еду, чай и сигареты. Уточняется, что сейчас мирные жители из Соледара размещаются в городе Шахтерске.

Эксперт оценил ситуацию с освобождением Соледара

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