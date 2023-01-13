Житель Соледара рассказал о первых часах после захода в город российских военных

Фото: Минобороны РФ

Житель освобожденного российскими войсками Соледара в Донецкой Народной Республике Андрей Шистка рассказал о первых часах после того, как в город вошли российские военные. Об этом сообщает РИА Новости.

Шистка рассказал, что в первое время военные проверили его вместе с женой.

"Поначалу я испугался, но я сразу понял, что это свои. Он сказал нам: "Братки, пробьем, если все нормально… Не обижайтесь только, потому что война, сами понимаете", – поделился житель.

Он добавил, что после проверки им с женой предложили еду, чай и сигареты.

Уточняется, что сейчас мирные жители из Соледара размещаются в городе Шахтерске.

Ранее другой житель Соледара сообщил об огромных потерях ВСУ в городе. По его словам, трупы лежали прямо под подъездами и их никто не забирал.

Об освобождении Соледара до этого сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Глава ДНР Денис Пушилин впоследствии уточнил, что в городе еще есть очаги сопротивления, зачистка данного населенного пункта продолжается.

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