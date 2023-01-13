Боец ВСУ в Соледаре рассказал о бросившем его командовании – СМИ

Фото: president.gov.ua

Солдат ВСУ в Соледаре заявил, что командование бросило его подразделение. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Нам сказали, что мы будем выведены. А теперь нас просто бросили", – заявил украинский военный телеканалу по телефону.

Он рассказал, что его подразделение пыталось отступить, но им помешали русские. По словам солдата, у его подразделения закончилась еда, а другие подразделения уже отступили.

Об освобождении города Соледар силами ЧВК "Вагнер" ранее заявил основатель "Вагнера" Евгений Пригожин. Глава ДНР Денис Пушилин впоследствии уточнил, что в городе еще есть очаги сопротивления, зачистка данного населенного пункта продолжается.

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