21:33Политика
Пушилин рассказал о ситуации в Соледаре
Фото: Москва 24
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал Москве 24 о текущей ситуации в освобожденном от украинских войск Соледаре.
По его словам, в настоящее время город контролируют подразделения частной военной компании "Вагнер".
"Ребята сделали, по сути, невозможное, потому что противник очень сильно сопротивлялся. Где-то еще есть очаги (сопротивления. – Прим. ред.), продолжается зачистка данного населенного пункта", – сказал Пушилин.
Глава ДНР отметил, что освобождение Соледара имеет важное значение, поскольку оно гарантирует удобную позицию для освобождения Артемовска.
"После освобождения Артемовска последует выход на славянское и краматорское направления, что по сути будет переломным моментом в освобождении всей территории ДНР", – пояснил Пушилин.
Ранее стало известно, что вся территория Соледара взята под контроль силами ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил основатель компании Евгений Пригожин.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны заявило, что Соледар блокирован ВС РФ
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