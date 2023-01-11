Пушилин рассказал о ситуации в Соледаре

Фото: Москва 24

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал Москве 24 о текущей ситуации в освобожденном от украинских войск Соледаре.

По его словам, в настоящее время город контролируют подразделения частной военной компании "Вагнер".

"Ребята сделали, по сути, невозможное, потому что противник очень сильно сопротивлялся. Где-то еще есть очаги (сопротивления. – Прим. ред.), продолжается зачистка данного населенного пункта", – сказал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что освобождение Соледара имеет важное значение, поскольку оно гарантирует удобную позицию для освобождения Артемовска.

"После освобождения Артемовска последует выход на славянское и краматорское направления, что по сути будет переломным моментом в освобождении всей территории ДНР", – пояснил Пушилин.

Ранее стало известно, что вся территория Соледара взята под контроль силами ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил основатель компании Евгений Пригожин.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Минобороны заявило, что Соледар блокирован ВС РФ

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