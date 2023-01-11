Об успехах военных действий на Украине можно говорить после выполнения целей СВО – Песков

Фото: Минобороны РФ

Об успехах военных действий на Украине можно будет говорить после выполнения целей спецоперации, поставленных Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте не будем спешить. Дождемся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех военных действий будет достигнут, когда выполнят цели, которые поставлены Верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции", – сказал представитель Кремля, комментируя освобождение Соледара.

При этом он подчеркнул, что тактические успехи тоже очень важны, поскольку они достаются достаточно дорогой ценой.

Ранее стало известно, что вся территория Соледара взята под контроль силами ЧВК "Вагнер". Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ стали покидать свои позиции у Артемовска и Соледара

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