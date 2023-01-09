ВС РФ освободили село Бахмутское в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Штаба территориальной обороны республики.

"По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское", – говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ предупредили о готовящейся ВСУ провокации, направленной на дискредитацию ВС РФ. По данным ведомства, в Харьковской области выкапываются тела умерших естественным образом людей, им наносятся увечья, чтобы создать "доказательную базу" якобы пыток и расстрелов мирных граждан российскими военными.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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