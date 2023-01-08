В Минобороны заявили о подготовке Украиной провокации против РФ

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Спецслужбы Украины подготовили новую антироссийскую провокацию по дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным министерства, представители Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины в канун Рождества организовали деятельность по вскрытию могил на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области. Там были захоронены жители, которые умерли от естественных причин во время нахождения в регионе российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года.

По данным министерства, при эксгумации тела дополнительно обезображивали и сбрасывали в подготовленные ямы на окраинах поселений. Таким образом Киев пытается создать "доказательную базу" якобы пыток и расстрелов мирных граждан ВС РФ.

"Представители украинских спецслужб и правоохранительных органов в настоящее время осуществляют фотографирование и видеофиксацию тел умерших граждан Украины, а также в присутствии фальшивых "понятых" имитируют работу "судмедэкспертов" и совершение других "процессуальных действий", – говорится в сообщении.

В Минобороны считают, что таким образом Киев пытается удержать внимание Запада и убедить зарубежных партнеров в необходимости продолжения поддержки.

Ранее в Минобороны рассказали, что ВС РФ провели операцию возмездия за удар Киева по пункту временной дислокации в Макеевке ДНР. Разведка выяснила, что в двух общежитиях в Краматорске находились в общей сложности более 1 300 военных. В результате ВС РФ уничтожили свыше 600 украинских военнослужащих.



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