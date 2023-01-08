В МО РФ рассказали о проведении операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России провели операцию возмездия за удар Киева по пункту временной дислокации в Макеевке ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В министерстве добавили, что российская разведка вскрыла пункты временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины в Краматорске.

"В общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии №47 более 600 украинских военнослужащих", – говорится в сообщении.

ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по этим объектам. В результате было уничтожено свыше 600 украинских военнослужащих.

Киев выпустил шесть снарядов РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских военных в районе Макеевки в ночь на 1 января. В результате происшествия погибли 89 военнослужащих.

В Минобороны главной причиной произошедшего назвали использование военными мобильных телефонов, которые смогли запеленговать ВСУ. В министерстве также пообещали привлечь виновных в трагедии к ответственности по итогам расследования.



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