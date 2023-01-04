Должностных лиц, виновных в трагедии в Макеевке, привлекут к ответственности – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Должностные лица, виновные в трагедии в Макеевке в Донецкой Народной Республике, будут привлечены к ответственности по итогам расследования, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Севрюков.

По словам генерал-лейтенанта, в настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли удар шестью снарядами РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских военных частей в районе Макеевки. В результате атаки погибли 89 военнослужащих.

По данным Минобороны РФ, основной причиной произошедшего в Макеевке стало использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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