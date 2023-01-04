Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России ответным огнем уничтожили пусковую установку РСЗО, из которой украинские военные вели огонь по Макеевке в ДНР, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Севрюков.

Также, по словам генерал-лейтенанта, в результате ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка было уничтожено еще четыре пусковые установки РСЗО HIMARS и четыре боевые машины РСЗО RM-70 "Вампир".

Кроме этого, уточнил Севрюков, при ракетных и авиационных ударах было уничтожено более 800 реактивных снарядов, восемь автомобилей и более 200 солдат ВСУ. Также был поражен пункт временной дислокации одного из подразделений "Иностранного легиона", где уничтожено более 130 иностранных наемников.

В ночь на 1 января Донецк и Макеевка подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Украинские военные выпустили по населенным пунктам более 10 ракет из РСЗО и более 20 снарядов калибром 155 миллиметров. По последним данным, в результате удара по Макеевке погибли 89 российских военнослужащих.



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