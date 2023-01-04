Число погибших в Макеевке военнослужащих увеличилось до 89 – Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал Baza

Число погибших в Макеевке военнослужащих увеличилось до 89. Об этом сообщил журналистам начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Севрюков.

Ранее в министерстве обороны сообщали о 63 погибших военных.

"К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89", – приводит слова генерал-лейтенанта ТАСС.

По его словам, при разборе завалов были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Раненых эвакуировали в больницы. Пострадавшим и семьям погибших военных оказывается вся необходимая помощь и поддержка.

Основной причиной произошедшего в Макеевке стало использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника, уточнили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что должностные лица, виновные в трагедии, будут привлечены к ответственности.

В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Принимаются меры для исключения в будущем подобных трагедий.

В ночь на 1 января Донецк и Макеевка подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Украинские военные выпустили по населенным пунктам более 10 ракет из РСЗО и более 20 снарядов калибром 155 миллиметров.



В Минобороны назвали число погибших после удара ВСУ по Макеевке

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