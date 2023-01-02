Свыше 60 российских военных погибли в результате атаки ВСУ в Макеевке – Минобороны

Фото: ТАСС/Иван Ноябрев

В министерстве обороны РФ заявили о 63 погибших российских военнослужащих в результате удара украинской армии в районе Макеевки. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.

"В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих", – говорится в публикации.

Родным и близким погибших будет оказана помощь, заверили в министерстве.

Донецк и Макеевка подвергались обстрелу в ночь на 1 января. Тогда украинские военные выпустили более 10 ракет РСЗО и более 20 снарядов калибром 155 миллиметров.

Позднее в ДНР назвали причину удара. Правоохранительные органы заявили, что украинская армия ударила по населенному пункту из-за того, что там наблюдалась высокая активность военных.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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