ВС РФ за стуки уничтожили 75 артиллерийских подразделений ВСУ

Фото: Минобороны РФ

За минувшие сутки российские военные поразили 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах", – сказал он.

Кроме того, ВС РФ в районе села Федоровка обнаружили и уничтожили радиолокатор ЗРК С-300.

Ранее российские спецслужбы обнаружили в ЛНР крупный схрон оружия диверсантов. Среди найденного оказались пулеметы, управляемая противотанковая ракета, гранаты и мины, а также больше 100 тысяч патронов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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