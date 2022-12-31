Шойгу в новогоднем обращении к военным напомнил о неотвратимости победы

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом, поблагодарил их за участие в спецоперации на Украине и напомнил о неотвратимости победы страны. Обращение Шойгу к военнослужащим было размещено в телеграм-канале Минобороны РФ.

"В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша победа, как и Новый год – неотвратима!" – сказал Шойгу.

По словам главы оборонного ведомства, 2022 год был наполнен самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом. Шойгу подчеркнул, что военнослужащие, встречающие Новый год вдали от близких, делают это, героически выполняя поставленные задачи.

Ранее новогоднее поздравление для россиян подготовил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам политика, в 2022 году России удалось достичь рекордных показателей во многих сферах. В 2023 году Володин пожелал РФ укрепления и преодоления вызовов.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!