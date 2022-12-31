12:33Политика
Шойгу в новогоднем обращении к военным напомнил о неотвратимости победы
Фото: Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом, поблагодарил их за участие в спецоперации на Украине и напомнил о неотвратимости победы страны. Обращение Шойгу к военнослужащим было размещено в телеграм-канале Минобороны РФ.
"В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша победа, как и Новый год – неотвратима!" – сказал Шойгу.
По словам главы оборонного ведомства, 2022 год был наполнен самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом. Шойгу подчеркнул, что военнослужащие, встречающие Новый год вдали от близких, делают это, героически выполняя поставленные задачи.
Ранее новогоднее поздравление для россиян подготовил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам политика, в 2022 году России удалось достичь рекордных показателей во многих сферах. В 2023 году Володин пожелал РФ укрепления и преодоления вызовов.
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